Диего Симеоне: Нужно забыть об уходе Торреса и сосредоточиться на Лиге Европы

Напомним, испанский форвард решил покинуть команду по окончании текущего сезона.

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"Для нас очень важно победить в Лиге Европы. То же самое касается Торреса. Этот титул имеет большое значение. Фернандо — самый успешный игрок в истории «Атлетико». Победа в Лиге Европы стала бы вишенкой на торте.

Если Торрес решил покинуть «Атлетико», значит, настало подходящее время. Сейчас нужно забыть об этом и сосредоточиться на победе", — приводит слова Симеоне SportsMole.