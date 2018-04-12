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Диего Симеоне: Нужно забыть об уходе Торреса и сосредоточиться на Лиге Европы
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Диего Симеоне: Нужно забыть об уходе Торреса и сосредоточиться на Лиге Европы 

Советский спорт 2 часа назад
Напомним, испанский форвард решил покинуть команду по окончании текущего сезона.
Фернадо Торрес может продолжить карьеру в США или Китае
"Для нас очень важно победить в Лиге Европы. То же самое касается Торреса. Этот титул имеет большое значение. Фернандо — самый успешный игрок в истории «Атлетико». Победа в Лиге Европы стала бы вишенкой на торте.
Если Торрес решил покинуть «Атлетико», значит, настало подходящее время. Сейчас нужно забыть об этом и сосредоточиться на победе", — приводит слова Симеоне SportsMole.
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