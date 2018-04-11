Фернадо Торрес может продолжить карьеру в США или Китае

— У нас пока нет определенности относительно нового клуба Торреса, но те идеи, которые мы рассматриваем в этой связи, касаются США и Китая, — цитирует Санса Marca.

Напомним, что в понедельник Фернандо Торрес сообщил, что по окончании нынешнего сезона он покинет свою нынешнюю команду из-за отсутствия игровой практики.

— Это было трудное решение, поэтому сообщаю об этом заранее. Мне крайне тяжело прощаться во второй раз с «Атлетико», ведь я хотел здесь завершить карьеру. Но в этом сезоне я играю меньше, чем в предыдущем. Я хочу поиграть еще два, три или даже пять лет. Я никогда не сдаюсь, — заявил 34-летний футболист.