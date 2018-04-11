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Фернадо Торрес может продолжить карьеру в США или Китае
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Фернадо Торрес может продолжить карьеру в США или Китае 

Советский спорт 1 час назад
— У нас пока нет определенности относительно нового клуба Торреса, но те идеи, которые мы рассматриваем в этой связи, касаются США и Китая, — цитирует Санса Marca.
Напомним, что в понедельник Фернандо Торрес сообщил, что по окончании нынешнего сезона он покинет свою нынешнюю команду из-за отсутствия игровой практики.
— Это было трудное решение, поэтому сообщаю об этом заранее. Мне крайне тяжело прощаться во второй раз с «Атлетико», ведь я хотел здесь завершить карьеру. Но в этом сезоне я играю меньше, чем в предыдущем. Я хочу поиграть еще два, три или даже пять лет. Я никогда не сдаюсь, — заявил 34-летний футболист.
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