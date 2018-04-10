Ещё
Фернандо Торрес может продолжить карьеру в MLS или Китае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фернандо Торрес может продолжить карьеру в MLS или Китае 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес по окончании сезона покинет команду. Об этом испанский футболист рассказал накануне. Агент 34-летнего форварда Антонио Санс в свою очередь поведал, где его клиент может продолжить карьеру.
«Пока конкретной команды нет. Но у нас есть идеи. Один из вариантов — США или Китай», — цитирует агента Goal.
Фернандо Торрес является воспитанником «Атлетико», который покинул в 2007 году, перейдя в «Ливерпуль». Спустя 8 лет нападающий вернулся в Мадрид, до этого поиграв в «Челси» и «Милане».
SPORT24.ru: последние новости
Наингголан: «В ответной игре с «Барселоной» «Роме» надо будет прыгнуть выше головы» Буффон: «Роналду – игрок без слабых мест, самый решительный в мировом футболе» «Манчестер Сити» - «Ливерпуль». Стали известны стартовые составы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника7
Фетисов прокомментировал предупреждение Белого дома
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
Панарин выкупил у Ковальчука олимпийский BMW
«Белогорье» второй раз в истории завоевал Кубок ЕКВ
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение