Фернандо Торрес может продолжить карьеру в MLS или Китае

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес по окончании сезона покинет команду. Об этом испанский футболист рассказал накануне. Агент 34-летнего форварда Антонио Санс в свою очередь поведал, где его клиент может продолжить карьеру.

«Пока конкретной команды нет. Но у нас есть идеи. Один из вариантов — США или Китай», — цитирует агента Goal.

Фернандо Торрес является воспитанником «Атлетико», который покинул в 2007 году, перейдя в «Ливерпуль». Спустя 8 лет нападающий вернулся в Мадрид, до этого поиграв в «Челси» и «Милане».