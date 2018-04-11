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Торрес может продолжить карьеру в США или Китае
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Торрес может продолжить карьеру в США или Китае 

LiveSport.Ru 46 минут назад
Об этом сообщил Антонио Санс, директор агентства, представляющего интересы футболиста.
Ранее 34-летний форвард заявил, что этот сезон станет для него последним в составе «матрасников» из-за отсутствия регулярной игровой практики.
«Я не назову вам точное название клуба, где будет играть Торрес. Но у нас есть идеи на этот счет. Мы рассматриваем варианты в США и Китае», — приводит Goal слова Санса.
В нынешнем сезоне Торрес провел за «Атлетико» 34 матча по всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
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