Член исполкома РФС Лебедев: «Почти 17 тысяч американцев на ЧМ? Белому дому это не нужно»

Вице-спикер Госдумы , член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал реакцию неназванного представителя Белого дома, который рекомендовал американским болельщикам воздержаться от поездки на ЧМ-2018.

"Я думаю, это все продолжение политической борьбы против России, проявления которой мы видим каждый день. В тех санкциях, которые каждый день накладывают, в тех ограничениях, и в тех попытках что-то отнять, что-то пересмотреть, чтобы где-то напакостить. Поэтому некоторые европейские страны пытаются объявить политический бойкот, отказываясь призывать свои официальные делегации, как поступила Англия и Исландия. Польша, что-то там заявляла в эту же сторону. Украина в свое время предлагала объявить не только политический, но и спортивный бойкот к ЧМ.

Сейчас правительство США выступает. Все это — продолжение одной цепи, попытка дискредитировать проведение ЧМ в России, если не приедут болельщики, то конечно это будет провал. Потому что в первую очередь, ЧМ, как и любое другое международное спортивное соревнование — это праздник для болельщиков. А иностранные болельщики — это прежде всего сигнал к тому, что спорт является определяющей составляющей.

Успешное проведение ЧМ с большим количеством иностранцев и с полным отсутствием каких-либо правонарушений и беспорядков даст определенный сигнал мировому сообществу, что Россия — эта та страна с которой можно и нужно дружить, и не надо воевать и враждовать. Такие крупные и международные соревнования на территории государства дают толчок к дальнейшему развитию отношений с этой страной. Поэтому страны, которые этого не хотят, стараются использовать сделать все, чтобы этого не произошло.

Почти 17 тысяч американских болельщиков, которые прибудут в Россию, увидят, как здесь красиво, хорошо и культурно. Потом они вернутся в Америку и начнут об этом рассказывать друзьям и соседям. Через пол года вся Америка будет знать, что все хорошо. И, в отличие от остальных стран, там президента избирают. Если президент не изменит свою риторику и свое отношение к России, его могут не избрать на второй срок. Любой президент США думает о переизбрании и вынужден будет принимать ту сторону, которую находит избиратель. Поэтому зачем это нужно американцам, если они уже создали ореол врага вокруг нашей страны и не хотят, чтобы он был разрушен», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.