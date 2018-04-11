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Игорь Лебедев: Почти 17 тысяч американцев на ЧМ? Белому дому это не нужно
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Игорь Лебедев: Почти 17 тысяч американцев на ЧМ? Белому дому это не нужно 

Советский спорт 1 час назад
«Я думаю, это все продолжение политической борьбы против России, проявления которой мы видим каждый день. В тех санкциях, которые каждый день накладывают, в тех ограничениях, и в тех попытках что-то отнять, что-то пересмотреть, чтобы где-то напакостить. Поэтому некоторые европейские страны пытаются объявить политический бойкот, отказываясь призывать свои официальные делегации, как поступила Англия и Исландия. Польша, что-то там заявляла в эту же сторону. Украина в свое время предлагала объявить не только политический, но и спортивный бойкот к ЧМ.
Сейчас правительство США выступает. Все это — продолжение одной цепи, попытка дискредитировать проведение ЧМ в России, если не приедут болельщики, то конечно это будет провал. Потому что в первую очередь, ЧМ, как и любое другое международное спортивное соревнование — это праздник для болельщиков. А иностранные болельщики — это прежде всего сигнал к тому, что спорт является определяющей составляющей.
Успешное проведение ЧМ с большим количеством иностранцев и с полным отсутствием каких-либо правонарушений и беспорядков даст определенный сигнал мировому сообществу, что Россия — эта та страна с которой можно и нужно дружить, и не надо воевать и враждовать. Такие крупные и международные соревнования на территории государства дают толчок к дальнейшему развитию отношений с этой страной. Поэтому страны, которые этого не хотят, стараются использовать сделать все, чтобы этого не произошло.
Почти 17 тысяч американских болельщиков, которые прибудут в Россию, увидят, как здесь красиво, хорошо и культурно. Потом они вернутся в Америку и начнут об этом рассказывать друзьям и соседям. Через пол года вся Америка будет знать, что все хорошо. И, в отличие от остальных стран, там президента избирают. Если президент не изменит свою риторику и свое отношение к России, его могут не избрать на второй срок. Любой президент США думает о переизбрании и вынужден будет принимать ту сторону, которую находит избиратель. Поэтому зачем это нужно американцам, если они уже создали ореол врага вокруг нашей страны и не хотят, чтобы он был разрушен», — цитирует Лебедева Sport24.
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