Игорь Лебедев: Почти 17 тысяч американцев на ЧМ? Белому дому это не нужно

«Я думаю, это все продолжение политической борьбы против России, проявления которой мы видим каждый день. В тех санкциях, которые каждый день накладывают, в тех ограничениях, и в тех попытках что-то отнять, что-то пересмотреть, чтобы где-то напакостить. Поэтому некоторые европейские страны пытаются объявить политический бойкот, отказываясь призывать свои официальные делегации, как поступила Англия и Исландия. Польша, что-то там заявляла в эту же сторону. Украина в свое время предлагала объявить не только политический, но и спортивный бойкот к ЧМ.

Сейчас правительство США выступает. Все это — продолжение одной цепи, попытка дискредитировать проведение ЧМ в России, если не приедут болельщики, то конечно это будет провал. Потому что в первую очередь, ЧМ, как и любое другое международное спортивное соревнование — это праздник для болельщиков. А иностранные болельщики — это прежде всего сигнал к тому, что спорт является определяющей составляющей.

Успешное проведение ЧМ с большим количеством иностранцев и с полным отсутствием каких-либо правонарушений и беспорядков даст определенный сигнал мировому сообществу, что Россия — эта та страна с которой можно и нужно дружить, и не надо воевать и враждовать. Такие крупные и международные соревнования на территории государства дают толчок к дальнейшему развитию отношений с этой страной. Поэтому страны, которые этого не хотят, стараются использовать сделать все, чтобы этого не произошло.