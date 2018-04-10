Донской чиновник лишил питания спортсменов, забрав их деньги себе

Сотрудника администрации Семикаракорского района будут судить за присвоение и растрату бюджетных средств. Сумма предназначалась для организации питания нескольких спортсменов, собиравшихся участвовать в областных соревнованиях.

Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, прошлым летом чиновнику из Семикаракорска передали около 15 тысяч рублей для организации питания десяти человек. Они должны были отправиться на тренировочный сбор перед финалом Спартакиады Дона.

— Мужчина подделал подписи спортсменов, снял с банковской карты отдела культуры деньги и распорядился ими по собственному усмотрению, — пояснили в прокуратуре

В отношении чиновника возбудили уголовное дело — ему грозит крупный штраф либо лишение свободы сроком до полутора лет.