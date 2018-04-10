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Донской чиновник лишил питания спортсменов, забрав их деньги себе
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Донской чиновник лишил питания спортсменов, забрав их деньги себе 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сотрудника администрации Семикаракорского района будут судить за присвоение и растрату бюджетных средств. Сумма предназначалась для организации питания нескольких спортсменов, собиравшихся участвовать в областных соревнованиях.
Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, прошлым летом чиновнику из Семикаракорска передали около 15 тысяч рублей для организации питания десяти человек. Они должны были отправиться на тренировочный сбор перед финалом Спартакиады Дона.
— Мужчина подделал подписи спортсменов, снял с банковской карты отдела культуры деньги и распорядился ими по собственному усмотрению, — пояснили в прокуратуре.
В отношении чиновника возбудили уголовное дело — ему грозит крупный штраф либо лишение свободы сроком до полутора лет.
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