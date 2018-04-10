«Крылья Советов» прибыли в Калининград 

После трехчасового перелета команда благополучно приземлилась в аэропорту «Храброво». Самый западный город России встретил самарцев теплой погодой в "+12" градусов.
Из аэропорта команда Андрея Тихонова отправилась на тренировку. Занятие длилось меньше часа. Оно состоялось на стадионе «Балтика», где местная одноименная команда до этого проводила свои официальные матчи. Напоминаем, что поединок «Балтика» — «Крылья Советов» пройдет на новом стадионе, построенном к Чемпионату Мира-2018.
На матч с «Балтикой» тренерский штаб самарцев взял с собой 19 игроков. По-прежнему не сможет помочь «Крыльям» полузащитник Денис Ткачук. Он остался в Самаре, где продолжает восстанавливаться после травмы, занимаясь по индивидуальной программе.
Матч «Балтика» — «Крылья Советов» является тестовым. В его рамках предусмотрен специальный ряд мероприятий. Одним из таких стало специальное сопровождение автобуса «КС», что делает поездку футболистов по городу более комфортной и безопасной.
Видеотрансляция поединка будет доступна на портале Футбольной Национальной Лиги. Также за ходом встречи можно будет следить на волнах «Радио-Самара-Максимум» (104.3 FM). Комментатор — Андрей Миронов, сообщает официальный сайт клуба.