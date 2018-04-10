«Крылья Советов» прибыли в Калининград

После трехчасового перелета команда благополучно приземлилась в аэропорту «Храброво». Самый западный город России встретил самарцев теплой погодой в "+12" градусов.

Из аэропорта команда Андрея Тихонова отправилась на тренировку. Занятие длилось меньше часа. Оно состоялось на стадионе «Балтика», где местная одноименная команда до этого проводила свои официальные матчи. Напоминаем, что поединок «Балтика» — «Крылья Советов» пройдет на новом стадионе, построенном к Чемпионату Мира-2018.

На матч с «Балтикой» тренерский штаб самарцев взял с собой 19 игроков. По-прежнему не сможет помочь «Крыльям» полузащитник Денис Ткачук . Он остался в Самаре, где продолжает восстанавливаться после травмы, занимаясь по индивидуальной программе.

Матч «Балтика» — «Крылья Советов» является тестовым. В его рамках предусмотрен специальный ряд мероприятий. Одним из таких стало специальное сопровождение автобуса «КС», что делает поездку футболистов по городу более комфортной и безопасной.