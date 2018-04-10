Винисиус: «Я ухожу из лучшей команды Бразилии ради лучшего клуба мира»

Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор прокомментировал свой предстоящий переход в мадридский "Реал"

"Я принял решение о переходе с помощью Каземиро и Марсело. Они помогли мне определиться, сказав, что я должен выступать за лучшую команду. Я ухожу из лучшей команды Бразилии ради лучшего клуба мира.

Я пока не знаю, когда присоединюсь к «Реалу». Когда придет время, я буду готов", — приводит слова Винисиуса Marca.

Напомним, что «Реал» заплатил за форварда 45 миллионов евро.

В этом сезоне 17-летний Винисиус провел за «Фламенго» 17 матчей и забил 6 голов.