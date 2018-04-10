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Винисиус: «Я ухожу из лучшей команды Бразилии ради лучшего клуба мира»
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Винисиус: «Я ухожу из лучшей команды Бразилии ради лучшего клуба мира» 

Soccer News 44 минуты назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор прокомментировал свой предстоящий переход в мадридский "Реал".
"Я принял решение о переходе с помощью Каземиро и Марсело. Они помогли мне определиться, сказав, что я должен выступать за лучшую команду. Я ухожу из лучшей команды Бразилии ради лучшего клуба мира.
Я пока не знаю, когда присоединюсь к «Реалу». Когда придет время, я буду готов", — приводит слова Винисиуса Marca.
Напомним, что «Реал» заплатил за форварда 45 миллионов евро.
В этом сезоне 17-летний Винисиус провел за «Фламенго» 17 матчей и забил 6 голов.
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