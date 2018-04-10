​Аллегри: «Должны развеять все сомнения»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что «Ювентус» должен ответить скептикам в ответном матче Лиги чемпионов с "Реалом"

"Мы должны помнить результат, но также понимаем, что он не отражал хода прошлого матча", — заявил Аллегри на пресс-конференции. «Мы подойдём к ответному поединку как к одной игре, и сделаем всё возможное, чтобы добиться положительного результата».

"Мы начнём с тройкой в нападении. В старте выйдет Игуаин, а также два игрока из трио Манджукич, Куадрадо и Дуглас Коста . Я всё ещё зол на результат первой игры, ведь он не отражает положения вещей. Мы должны выйти на поле в Мадриде и показать, что это случайность".

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Ювентус» пройдет в среду 11 апреля. Начало в 21:45 МСК. Первая игра завершилась разгромным поражением «бьянконери» со счётом 0:3.