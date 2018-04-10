Ещё
​Аллегри: «Должны развеять все сомнения»
Далее:
Читайте также:
Ещё

​Аллегри: «Должны развеять все сомнения» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что «Ювентус» должен ответить скептикам в ответном матче Лиги чемпионов с "Реалом".
"Мы должны помнить результат, но также понимаем, что он не отражал хода прошлого матча", — заявил Аллегри на пресс-конференции. «Мы подойдём к ответному поединку как к одной игре, и сделаем всё возможное, чтобы добиться положительного результата».
"Мы начнём с тройкой в нападении. В старте выйдет Игуаин, а также два игрока из трио Манджукич, Куадрадо и Дуглас Коста. Я всё ещё зол на результат первой игры, ведь он не отражает положения вещей. Мы должны выйти на поле в Мадриде и показать, что это случайность".
Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Ювентус» пройдет в среду 11 апреля. Начало в 21:45 МСК. Первая игра завершилась разгромным поражением «бьянконери» со счётом 0:3.
Евро-футбол.Ру: последние новости
​Мончи: "Будет сложно, но мы попытаемся взять реванш" ​Коллимор: "Поклонюсь Гвардиоле, только если он возьмет Лигу чемпионов без Месси" Бускетс сыграет против "Ромы" в усиленной бутсе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника7
Фетисов прокомментировал предупреждение Белого дома
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
Панарин выкупил у Ковальчука олимпийский BMW
«Белогорье» второй раз в истории завоевал Кубок ЕКВ
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение