Полицейские померились силами на турнире по дзюдо

В универсальном спортивно-зрелищном комплексе «Измайлово» прошел 12-й международный турнир по дзюдо среди команд армии и полиции, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении своих обязанностей по защите людей от террористов и других преступников.

Перед началом турнира на сцене всем собравшимся показали концерт — звезды эстрады пели патриотические песни. После концерта вдовам погибших героев в торжественной обстановке вручили ключи от новых машин, подаренных спонсорами. А после начался и сам турнир. Японские спортсмены разгромили немецкую команду. Немногословные, плотные, без цветных татуировок на теле (в отличие от своих соперников), японские дзюдоисты лихо разделались с немецкой командой. Но рекорд в этот раз принадлежал команде МВД России — она выиграла у команды Белорусии со счетом 5:0.

Команда МВД России победила белорусов во всех весовых категориях и заняла первое место. Второе — у спортсменов Республики Беларусь, а третье место поделили две команды — полицейские из Японии и нашей Росгвардии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Президент Национального союза ветеранов дзюдо Павел Бальский:

— На протяжении уже 12 лет наш турнир интенсивно развивается и стал настоящим общественным событием. Это и неудивительно — участников соревнований объединяет не только спорт, но и общие служебные обязанности по борьбе с терроризмом, общие служебные задачи. Наш оргкомитет все двенадцать лет оказывает адресную помощь семьям погибших героев — сотрудников полиции и армии, погибших при исполнении своего долга. Наши соревнования способствуют воспитанию молодых людей на примере благородных и сильных духом старших наставников, которые ежедневно рискуют жизнь во имя мира и добра.