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Полицейские померились силами на турнире по дзюдо
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Полицейские померились силами на турнире по дзюдо 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В универсальном спортивно-зрелищном комплексе «Измайлово» прошел 12-й международный турнир по дзюдо среди команд армии и полиции, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении своих обязанностей по защите людей от террористов и других преступников.
Организаторы турнира: Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ России), Европейский союз дзюдо, Международный фонд дзюдо, Национальный союз ветеранов дзюдо. Кроме российских команд различных силовых ведомств — МВД, УФСИН, Росгвардии — в Москву приехали дзюдоисты из полиции Чехии, Японии, Австрии, Греции. Из бывших союзных республик, а ныне независимых государств — только команда Республики Беларусь.
Перед началом турнира на сцене всем собравшимся показали концерт — звезды эстрады пели патриотические песни. После концерта вдовам погибших героев в торжественной обстановке вручили ключи от новых машин, подаренных спонсорами. А после начался и сам турнир. Японские спортсмены разгромили немецкую команду. Немногословные, плотные, без цветных татуировок на теле (в отличие от своих соперников), японские дзюдоисты лихо разделались с немецкой командой. Но рекорд в этот раз принадлежал команде МВД России — она выиграла у команды Белорусии со счетом 5:0.
Команда МВД России победила белорусов во всех весовых категориях и заняла первое место. Второе — у спортсменов Республики Беларусь, а третье место поделили две команды — полицейские из Японии и нашей Росгвардии.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Президент Национального союза ветеранов дзюдо Павел Бальский:
— На протяжении уже 12 лет наш турнир интенсивно развивается и стал настоящим общественным событием. Это и неудивительно — участников соревнований объединяет не только спорт, но и общие служебные обязанности по борьбе с терроризмом, общие служебные задачи. Наш оргкомитет все двенадцать лет оказывает адресную помощь семьям погибших героев — сотрудников полиции и армии, погибших при исполнении своего долга. Наши соревнования способствуют воспитанию молодых людей на примере благородных и сильных духом старших наставников, которые ежедневно рискуют жизнь во имя мира и добра.
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