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В Госдуму внесен законопроект о предоставлении соцгарантий сотрудникам Росгвардии
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В Госдуму внесен законопроект о предоставлении соцгарантий сотрудникам Росгвардии 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Фото: Новости РуФокс
Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесли в нижнюю плату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять сотрудникам Росгвардии и членам их семей социальные гарантии, тем самым устранив законодательные пробелы в их отношении. Документ опубликован в парламентской электронной базе.
«Указом президента РФ «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» внутренние войска министерства внутренних дел РФ были преобразованы в войска национальной гвардии Российской Федерации. Проект федерального закона разработан в целях устранения правой неопределенности отдельных положений Федеральных законов. Законопроект направлен на соблюдение социальных гарантий военнослужащих войск национальной гвардии, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, граждан РФ, уволенных с военной службы в войсках национальной гвардии, членов их семей и лиц, находящихся на их иждивении», — говорится в пояснительной записке.
Так, документом предлагается предоставлять всем категориям военнослужащих и сотрудников возможности подготовки в учебных воинских частях войск нацгвардии, а также в образовательных организациях, учебных подразделениях других федеральных органов исполнительной власти.
Также законопроектом предусматривается право медицинского обеспечения и освидетельствования, военно-врачебной экспертизы и санаторно-курортного лечения в соответствующих медицинских, военно-медицинских подразделениях для граждан, уволенных со службы из войск национальной гвардии и внутренних войск, и членов их семей.
Кроме того, предлагается сохранять специальные звания определенным категориям военнослужащих, продолжающим прохождение военной службы в войсках Росгвардии.
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