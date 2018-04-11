В Госдуму внесен законопроект о предоставлении соцгарантий сотрудникам Росгвардии

Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесли в нижнюю плату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять сотрудникам Росгвардии и членам их семей социальные гарантии, тем самым устранив законодательные пробелы в их отношении. Документ опубликован в парламентской электронной базе.

«Указом президента РФ «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» внутренние войска министерства внутренних дел РФ были преобразованы в войска национальной гвардии Российской Федерации. Проект федерального закона разработан в целях устранения правой неопределенности отдельных положений Федеральных законов. Законопроект направлен на соблюдение социальных гарантий военнослужащих войск национальной гвардии, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, граждан РФ, уволенных с военной службы в войсках национальной гвардии, членов их семей и лиц, находящихся на их иждивении», — говорится в пояснительной записке.

Так, документом предлагается предоставлять всем категориям военнослужащих и сотрудников возможности подготовки в учебных воинских частях войск нацгвардии, а также в образовательных организациях, учебных подразделениях других федеральных органов исполнительной власти.

Также законопроектом предусматривается право медицинского обеспечения и освидетельствования, военно-врачебной экспертизы и санаторно-курортного лечения в соответствующих медицинских, военно-медицинских подразделениях для граждан, уволенных со службы из войск национальной гвардии и внутренних войск, и членов их семей.

Кроме того, предлагается сохранять специальные звания определенным категориям военнослужащих, продолжающим прохождение военной службы в войсках Росгвардии.