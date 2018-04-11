Буффон назвал шестерку лучших вратарей современности 

«Если не учитывать итальянских голкиперов, то я бы назвал Яна Облака (»Атлетико»), Кейлора Наваса («Реал»), Марка-Андре тер Штегена («Барселона»), Эдерсона («Манчестер Сити»), Мануэля Нойера («Бавария») и Тибо Куртуа («Челси»). Надеюсь, никого не забыл», — цитирует Буффона Manchester Evening News.
Свою пятерку лучших вратарей назвал голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. Футболист считает Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Джанлуиджи Буффона («Ювентус»), Мануэля Нойера («Бавария»), Алисона («Рома») и Эдерсона («Манчестер Сити») лучшими вратарями современности.