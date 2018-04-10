Мальдини — о возможности возглавить сборную Италии: «Я открыт для предложений»

Бывший игрок «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини сообщил, что он открыт для предложений касательно работы на тренерском мостике «скуадры адзурры».

”Конечно, я говорил с моим другом Костакуртой (глава Федерации футбола Италии — прим. ред). Я открыт для предложений. Трудно сказать «нет», особенно в разговоре с таким другом, как Билли. Проблема в том, что я не знаю, какой будет краткосрочная цель сборной. Я думаю, что тренер национальной команды должен работать на «будущее», однако нам нужно претендовать на участие в чемпионате Европы 2020 года”, — сказал Мальдини, чьи слова приводит Daily Mail.

Мальдини становился чемпионом мира в составе сборной Италии на мундиале 2006 года в Германии. Защитник «Милана» завершил карьеру в 2009 году, сыграв за «скуадру адзурру» 126 матчей и забив 7 мячей.