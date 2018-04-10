Бывший игрок «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини сообщил, что он открыт для предложений касательно работы на тренерском мостике «скуадры адзурры».
”Конечно, я говорил с моим другом Костакуртой (глава Федерации футбола Италии — прим. ред). Я открыт для предложений. Трудно сказать «нет», особенно в разговоре с таким другом, как Билли. Проблема в том, что я не знаю, какой будет краткосрочная цель сборной. Я думаю, что тренер национальной команды должен работать на «будущее», однако нам нужно претендовать на участие в чемпионате Европы 2020 года”, — сказал Мальдини, чьи слова приводит Daily Mail.
Мальдини становился чемпионом мира в составе сборной Италии на мундиале 2006 года в Германии. Защитник «Милана» завершил карьеру в 2009 году, сыграв за «скуадру адзурру» 126 матчей и забив 7 мячей.
Места главного тренера сборной Италии вакантно после ухода с поста Джампьеро Вентуры после поражения итальянцев от Швеции в стыковых матчах к ЧМ-2018 (0:1). В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера Италии является Луиджи ди Бьяджо.