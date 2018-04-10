Эммануэль Маммана: «Зенит» способен финишировать в зоне Лиги чемпионов

— Уже лучше, хотя боль все еще немного присутствует. Хорошо, что с каждым днем она становится все меньше и меньше.

— А как дела в плане настроения?

— Морально, конечно, тяжело. Ведь я упускаю шанс побороться за место в сборной Аргентины, которая совсем скоро отправится на чемпионат мира в Россию.

А мне уже точно не доведется. Вдобавок, оказывается, очень непросто в принципе пропускать такое количество матчей, быть вне поля.

Ведь я впервые выбыл надолго. Но знаю, что при поддержке семьи и любимых людей смогу все это преодолеть.

— Вслед за вами в Рим с аналогичной травмой вскоре прибыл Кокорин. С ним вам стало не так грустно и одиноко?

— Конечно, иметь рядом товарища по команде, с одной стороны, всегда неплохо.

Но, с другой, совсем нехорошо, что мы оба оказались здесь по одной и той же причине.

Время с Сашей, понятно, идет быстрее. Но я бы предпочел проводить его вместе с Кокориным на тренировках.

— Что думаете о концовке чемпионата России?

— Всегда стараюсь думать о хорошем. Матчей еще много, и абсолютно ничего пока не решено.

Естественно, будет сложно, но мы способны финишировать в зоне Лиги чемпионов, –цитирует Мамману «Матч ТВ».