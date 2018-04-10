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Маммана оценил шансы «Зенита» попасть в Лигу Чемпионов
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Маммана оценил шансы «Зенита» попасть в Лигу Чемпионов 

Soccer News 21 минуту назад
Фото: Soccer News
Аргентинский защитник "Зенита" Эммануэль Маммана рассказал о ходе восстановления после травмы колена, а также оценил шансы команды попасть в Лигу Чемпионов.
"Мне уже лучше, хотя боль все еще немного присутствует. Хорошо, что с каждым днем она становится все меньше и меньше. А в плане настроения морально, конечно, тяжело. Ведь я упускаю шанс побороться за место в сборной Аргентины, которая совсем скоро отправится на Чемпионат Мира в Россию. А мне уже точно не доведется. Вдобавок, оказывается, очень непросто в принципе пропускать такое количество матчей, быть вне поля. Ведь я впервые выбыл надолго. Но знаю, что при поддержке семьи и любимых людей смогу все это преодолеть.
Что касается концовки чемпионата России, то я всегда стараюсь думать о хорошем. Матчей еще много, и абсолютно ничего пока не решено. Естественно, будет сложно, но мы способны финишировать в зоне Лиги Чемпионов", — приводят слова Мамманы российские СМИ.
Напомним, что Маммана получил тяжелую травму колена в середине марта и пропустит не менее полугода.
В этом сезоне 22-летний аргентинец провел 26 матчей во всех турнирах.
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