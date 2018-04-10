«Как неприятно!»: Юлия Барановская «поцеловала» поросенка

Юлия Барановская поделилась в своем микроблоге фотоснимком, на котором предстала в неожиданной компании. На фото телеведущая как бы целует домашнее животное, что по сути не является чем-то необычным. Но только животное это вовсе не собака и не кошка, а самая настоящая карликовая свинья.

Конечно, поклонники поняли, что эта домашняя свинка не имеет ничего общего с обитающими в загонах, которые в последствии становятся главным блюдом на столе жителей деревень. Но все же они посчитали такие эмоциональные объятия неуместными. По словам подписчиков Барановской, целовать не стоит даже кошек, что уже говорить о собаках, которые роются в грязи на прогулке. Да и вообще, фолловеры сочли фотоснимок неуместным с точки зрения эстетики. В любом случае, свинья вызывает у людей не самые положительные ассоциации, а поэтому смотреть на фото целующей поросенка Юлии им было не очень приятно. «Это любовь», — подписала фото Юля.

Фанаты поспешили узнать у Барановской, чей же это питомец. Они предположили, что мама троих детей решила завести им такую «игрушку». Комментирующие признались, что им даже стало жаль животное, которое бесконечно будут тискать детские ручки. «Как неприятно!» «Юля, это же поросенок, зачем целовать его?» «Я бы не смогла.. все таки восприятие такое.. для меня поросенок это не домашнее животное» Некоторые же, напротив, отнеслись к публикации с улыбкой и испытали только приятные чувства. Среди подписчиков нашлись те, кто имеет дома так называемых мини-пигов и считает их очень аккуратными и чистоплотными животными. Они рассказали, что свинки приносят позитивные эмоции и доставляют колоссальное удовольствие.

Если Барановская действительно решила сделать поросенка новым членом семьи, то, возможно, в скором времени он будет заполонять ленту Инстаграма подписчиков Юлии. А пока просторы интернета покоряет пес из Японии. Необычные уши болонки привлекли внимание пользователей сети.