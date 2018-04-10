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Стали известны финалисты ЧР по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет
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Стали известны финалисты ЧР по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет 

Чемпионат.com 23 минуты назад
В Москве прошёл первый день чемпионата России по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет. По итогам предварительных и полуфинальных поединков определились финальные пары в пяти весовых категориях. Решающие поединки запланированы на 11 апреля.
Греко-римская борьба. Первенство России среди спортсменов до 23 лет Состав финальных пар.
До 55 кг: Фирдвс Хайбулоев — Виктор Ведерников До 63 кг: Магомед Магомедов — Сулим Бикаев До 77 кг: Руслан Варданян — Исмаил Саидхасанов До 87 кг: Гази Халилов — Григорий Крашенников До 130 кг: Нохчо Лабазанов — Шамиль Мусаев
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