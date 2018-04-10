Стали известны финалисты ЧР по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет

В Москве прошёл первый день чемпионата России по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет. По итогам предварительных и полуфинальных поединков определились финальные пары в пяти весовых категориях. Решающие поединки запланированы на 11 апреля.

Греко-римская борьба. Первенство России среди спортсменов до 23 лет Состав финальных пар.