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В Москве разыграны первые медали ЧР U-23 по греко-римской борьбе
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В Москве разыграны первые медали ЧР U-23 по греко-римской борьбе 

Чемпионат.com 1 час назад
В Москве завершился второй день первенства России по греко-римской борьбе среди спортсменов не старше 23 лет. Золотые медали завоевали Виктор Ведерников (до 55 кг), Магомед Магомедов (до 63 кг), Руслан Варданян (до 77 кг), Гази Халилов (до 87 кг) и Нохчо Лабазанов (до 130 кг).
Греко-римская борьба. Первенство России среди спортсменов до 23 лет памяти Савинкина и Малова Весовая категория до 55 кг 1. Виктор Ведерников. 2. Фирдвс Хайбулоев. 3. Роман Мащенко. 3. Виктор Кабалоев. Весовая категория до 63 кг 1. Магомед Магомедов. 2. Сулим Бикаев. 3. Руслан Моллаев. 3. Джамшед Исмоилов. Весовая категория до 77 кг 1. Руслан Варданян. 2. Исмаил Саидхасанов. 3. Рафаэль Юнусов. 3. Дмитрий Джиоев. Весовая категория до 87 кг 1. Гази Халилов. 2. Григорий Крашенников. 3. Павел Петруничев. 3. Влас Дубровин. Весовая категория до 130 кг 1. Нохчо Лабазанов. 2. Шамиль Мусаев. 3. Георгий Гаджинов. 3. Михаил Чувалджан.
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