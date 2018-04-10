Основатель GESC о майноре в Индонезии: «Все билеты были распроданы за 72 часа, а всего турнир посмотрели 5 млн уникальных…

Основатель и генеральный директор GESC Оскар Фенг отметил, что GESC: Indonesia Minor побил все рекорды киберспортивных мероприятий в стране. В интервью Prodota.ru он также рассказал, кто занимается организацией турниров в компании, и объяснил, почему отменили майноры в Малайзии и Сингапуре.

Команда GESC

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О GESC: Indonesia Minor

«GESC Indonesia стал самым масштабным киберспортивным событием в стране. Наши партнеры, спонсоры, заполненный 5-тысячный зал — все было на высоте. Мы впервые привезли в Индонезию одни из сильнейших команд мира, и наши зрители вживую увидели невероятную победную поступь Evil Geniuses, а также одну из лучших серий в истории мировой «Доты» между Natus Vincere и Fnatic. Все билеты были распроданы за 72 часа, а всего турнир посмотрели 5 миллионов уникальных зрителей. Общее время просмотра составило 35 миллионов часов, что побило все рекорды предыдущих киберспортивных событий в Индонезии».

О команде организаторов GESC

«GESC был основана несколькими людьми, которые видели, что в Юго-восточной Азии существует высокий нереализованный спрос на киберсопртивные события. Сама компания появилась только в 2017-м, но команду управленцев в ней составили люди с огромным опытом организации событий в большом спорте. Люди из GESC имеют за плечами опыт проведения сотен турниров по гольфу, баскетболу, футболу, боевым искусствам, а также массовых мероприятий. Сейчас GESC не входит ни в какой спортивный холдинг».

Об отмененных майнорах

«В каждой из стран мы сталкивались в различными проблемами. В первую очередь нас подвела нехватка времени на то, чтобы их устранить. Дело в том, что мы хотим проводить турниры на высоком уровне, а потому мы не можем торопить события. Мы до сих пор с нетерпением ожидаем, когда у нас появится возможность организовать ивенты в каждой из четырех заявленных стран. Мы взяли на себя обязательства провести GESC в Малайзии и Сингапуре, и я лично в этом заинтересован. Однако сейчас мы на 100 процентов сосредоточены на том, чтобы развить успех, который у нас был в Индонезии, и провести турнир в Таиланде, который состоится уже в мае. Мы знаем, что и в Малайзии, и в Сингапуре потрясающие болельщики, но пока нам еще только предстоит определиться с датами турниров в этих странах».

GESC: Indonesia Minor прошел 15-18 марта. В финале турнира Evil Geniuses обыграли VGJ.Thunder со счетом 2:0. Чемпионы получили $110 тыс. и 300 очков DPC. Следующий турнир компании — GESC: Thailand Minor — состоится 5-12 мая. Team Secret получила приглашение, а VGJ.Storm, Vega Squadron и SG e-sports прошли через региональные отборочные. Остальные участники определятся в квалификациях для Китая, Юго-Восточной Азии и Таиланда.

Изначально GESC планировала провести четыре майнора в сезоне 2017/18. Первый турнир должен был пройти с 12 по 14 января 2018 года в Сингапуре, а второй — с 2 по 4 марта 2018 года в Куала-Лумпуре. В декабре 2017 года компания перенесла эти чемпионаты на неопределенный срок.