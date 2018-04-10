Бертомеу: Москва не является основным претендентом на «Финал четырех» Евролиги 2019 года

КРАСНОДАР, 10 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. Москва не входит в число основных кандидатов на проведение «Финала четырех» баскетбольной Евролиги сезона-2018/19. Об этом ТАСС сообщил президент Евролиги Жорди Бертомеу.

В январе межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта одобрила возможное проведение «Финала четырех» баскетбольной Евролиги 2019 года в Москве.

"Москва не является основным кандидатом. Не знаю, откуда такая уверенность, что «Финал четырех» следующего года пройдет на «ВТБ-Арене». У нас несколько кандидатов, решение, мы надеемся, будет принято за несколько дней до «Финала четырех» этого года в Белграде. Также мы надеемся, что объявим сразу два хозяина «Финала четырех» — 2019 и 2020 года", — сказал Бертомеу.

Ранее решающие матчи Евролиги проходили в Москве в 2005 году в спорткомплексе «Олимпийский». Тогда победил израильский «Маккаби» (Тель-Авив).

Евролига является самым престижным клубным баскетбольным турниром в Европе.