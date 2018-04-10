В Волжском разрушенные лестницы стадиона имени Логинова отремонтируют до начала зимы

В городе-спутнике Волгограда — Волжском ждут ремонта полуразрушенные лестницы и подпорные стенки Центрального стадиона имени Логинова. Былое украшение набережной и старой части города превратилось в руины и пугает горожан и гостей Волжского.

Верхнюю часть Центрального стадиона отремонтировали ещё в третьем квартале 2017 года

— Гуляла мимо Центрального стадиона и не удержалась сделать пару фотографий того состояния, в котором он находится, — рассказала V1.ru волжанка Кира Дмитриева. — Разрушенные стены, расколотые лестницы и отваливающаяся кусками штукатурка. Почему к чемпионату мира по футболу нам не хотят привести его в должный вид? Если кто из гостей решит проведать наш город, то увидит это, у него явно плохое мнение останется о Волжском.

В пресс-службе администрации Волжского сообщили V1.ru, что стадион не успеют полностью отремонтировать до начала ЧМ-2018, но к концу года его приведут в должный вид.

— В прошлом году начался капитальный ремонт административного здания, атлетического зала и помещения для борьбы, а также общественных туалетов, лестничные маршей и парапетов Центрального стадиона, — сообщили в администрации. — На сегодняшний день все работы успешно закончены, а заключения находятся в стадии оформления.

Ремонт лестничных пролетов стадиона запланировали на середину лета 2018 года

Ремонт лестничных спусков и подпорных стенок стадиона начнется в середине лета этого года. Запланировано восстановить слои штукатурки и краски, а также обновить кирпичную кладку на нижних подпорных стенках, проходящих по двум сторонам параллельно пропилеям. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт лестниц 1955 года постройки уже разработан управлением капитального строительства администрации Волжского.