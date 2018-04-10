Итальянка Алиса Ринаудо завоевала золотую медаль на юношеском чемпионате мира по четырёхборью (фехтование, плавание, бег, стрельба). Она опередила соотечественницу, Марию Леа Лопес, и китаянку Гу Евен. Россиянка Юлия Сергеева — 17-я, Виктория Новикова заняла 34-е место.
Современное четырёхборье. Кальдаш да Райна, Португалия
Девушки.
1. Алиса Ринаудо (Италия) — 1053
2. Мария Леа Лопес (Италия) — 1040
3. Гу Евен (Китай) — 1036…
17. Юлия Сергеева (Россия) — 964…
34. Виктория Новикова (Россия) — 909.