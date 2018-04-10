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Кристенсен: «Вернулся в „Челси“ мудрее и опытнее»
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Кристенсен: «Вернулся в „Челси“ мудрее и опытнее» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Челси» Андреас Кристенсен вспомнил о своей аренде в менхенгладбахскую «Боруссию», отметив, что это был полезный опыт. Футболист играл в Германии с 2015 по 2017 год.
«Я слышал, как люди говорили, что я уходил в аренду мальчишкой, а вернулся игроком основной команды, и я думаю, что это было главной целью. Я вернулся немного сильнее во всем, как с точки зрения личности, так и с точки зрения игры. Думаю, что я стал немного умнее, потому что я всегда думаю о том, что может произойти дальше в игре, что может пойти не так. Я стал немного мудрее и опытнее», — цитирует Кристенсена пресс-служба «Челси».
В составе немецкой команды датчанин провел 82 матча, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас.
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