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Волгоградцев зовут пробежать ежегодный марафон на новой Продольной магистрали
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Волгоградцев зовут пробежать ежегодный марафон на новой Продольной магистрали 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Ежегодный традиционный «Волгоградский марафон», а также чемпионат и первенство России по марафонскому бегу стартуют 30 апреля в 08:30 на Нулевой Продольной магистрали в центре Волгограда.
— В этом году отличительной особенностью «Волгоградского марафона» стало разделение дистанций на категории: «Для самых выносливых», «Для самых маленьких», «Мой первый километр» и «Проверь командный дух», — говорят организаторы марафона. — Помимо стандартной дистанции в 42 195 метров, в этом году будут проходить забеги на 21 097 метров, 10 000 метров и 1 000 метров для самых маленьких бегунов.
Для того, чтобы принять участие, понадобится пройти предварительную регистрацию до 22 апреля на официальном сайте мероприятия или по телефону: (8442) 267-888. Будущих бегунов просят взять с собой медицинскую справку, подтверждающую здоровье и готовность к преодолению выбранной дистанции.
Сам марафон стартует в понедельник, 30 апреля, в 08:30 возле памятника бронекатеру БК-13. Спортсменам предстоит бегать по новой дистанции, проложенной по Нулевой Продольной от стадиона «Волгоград Арена» до жилого комплекса «Волжские паруса».
Этапы «Волгоградского марафона»:
08:15 — открытие соревнований;
08:30 — старт участников на дистанции 42 195 метров (женщины-профессионалы);
08:47 — дистанция 42 195 метра (мужчины-профессионалы), далее — 42 195 метра, 21 097 метра, 10 000 метра — мужчины и женщины;
08:55 — начало марафонской эстафеты «Экиден»;
13:00 — детский спортивный праздник «Мой первый километр».
Ежегодный «Волгоградский марафон» проводится с 1985 года и посвящен памяти заслуженного мастера спорта СССР, участника Олимпийских игр в Мельбурне Бориса Гришаева.
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