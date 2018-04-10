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Марко Матерацци: «Как „Интер“ справился с Месси? У него был плохой день»
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Марко Матерацци: «Как „Интер“ справился с Месси? У него был плохой день» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экс-защитник «Интера» Марко Матерацци, вспоминая полуфинальные матчи Лиги чемпионов-2009/10 против «Барселоны», объяснил, как его команда нейтрализовала форварда каталонцев Лионеля Месси. «Интер» прошел «Барселону» по сумме двух встреч — 3:1, 0:1, а Месси не отметился результативными действиями в этих матчах.
— Как «Интер» «закрыл» Месси в 2010 году? Его невозможно «прочитать» или подготовиться к нему, значит у него был просто плохой день, — приводит fcinter1908.it слова Матерацци. — Мы не давали ему мяча, и он ничего не смог создать.
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