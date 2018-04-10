Скончался бывший футболист итальянского «Торино»

Бывший футболист «Торино» Сауро Тома скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Football Italia, Тома был последним из живущих игроков великого «Торино» середины прошлого века, в его составе игрок дважды становился чемпионом Италии.

Напомним, 4 мая 1949 года самолет, в котором команда «Торино» возвращалась из Лиссабона после товарищеского матча с «Бенфикой», врезался в гору. Все находившиеся на борту пассажиры погибли. Тома не полетел на игру из-за травмы мениска и остался в живых.

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