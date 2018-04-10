В Государственной Думе ФС РФ состоялось открытие выставки «ЦСКА — 95 лет»

С приветственным словом к участникам церемонии открытия выставки обратилась двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА полковник Светлана Хоркина

С приветственным словом к участникам церемонии открытия выставки обратилась двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА полковник Светлана Хоркина.

«ЦСКА — это гордость российского спорта, бренд с мировым именем. На выставке представлены имена тех выдающихся спортсменов, кто ковал победы советского, российского — армейского спорта», — рассказала Светлана Хоркина.

Председатель комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов подчеркнул, что выставка 95-летия ЦСКА проходит по личной инициативе Министра обороны РФ, Героя России Сергея Шойгу , который сам активно занимается спортом.

«Армейский спорт за эти годы создал истинную славу не только спорту высших достижений, но и, вместе с другими российскими клубами, создал истинно массовый спорт от дворовых команд до команд мастеров, чемпионов мира и олимпийских игр», — добавил Шаманов.

Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов поблагодарил Министра обороны Сергея Шойгу за поддержку и развитие армейского спорта и отметил, что армейский спорт и ЦСКА — это большая семья.

«В ЦСКА воспитано не одно поколение великих мастеров, которые защищают честь нашего советского и российского спорта. Самый титулованный и крупный спортивный клуб мира, благодаря поддержке президента России Владимира Путина , продолжает приносить достойные награды нашей стране», — добавил Сергей Неверов.

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов поблагодарил дружный коллектив Государственной Думы за помощь в организации выставки 95-летия Клуба и напомнил, что к юбилею спортивного клуба приурочен еще ряд мероприятий, в том числе праздничный концерт, брендированный состав московского метрополитена и учреждение ежегодной премии «Армеец года».

«95 лет — это только начало пути ЦСКА», — добавил Артем Громов.

По завершении торжественной церемонии открытия выставки участники ознакомились с представленной экспозицией многолетней истории лучшего спортивного Клуба.