С приветственным словом к участникам церемонии открытия выставки обратилась двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА полковник Светлана Хоркина.
10 апреля, в стенах Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 95-летию Центрального спортивного клуба Армии.
С приветственным словом к участникам церемонии открытия выставки обратилась двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА полковник Светлана Хоркина.
«ЦСКА — это гордость российского спорта, бренд с мировым именем. На выставке представлены имена тех выдающихся спортсменов, кто ковал победы советского, российского — армейского спорта», — рассказала Светлана Хоркина.
Председатель комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов подчеркнул, что выставка 95-летия ЦСКА проходит по личной инициативе Министра обороны РФ, Героя России Сергея Шойгу, который сам активно занимается спортом.
«Армейский спорт за эти годы создал истинную славу не только спорту высших достижений, но и, вместе с другими российскими клубами, создал истинно массовый спорт от дворовых команд до команд мастеров, чемпионов мира и олимпийских игр», — добавил Шаманов.
Также в церемонии открытия выставки приняли участие руководители фракций КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов Владимир Жириновский.
Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов поблагодарил Министра обороны Сергея Шойгу за поддержку и развитие армейского спорта и отметил, что армейский спорт и ЦСКА — это большая семья.
«В ЦСКА воспитано не одно поколение великих мастеров, которые защищают честь нашего советского и российского спорта. Самый титулованный и крупный спортивный клуб мира, благодаря поддержке президента России Владимира Путина, продолжает приносить достойные награды нашей стране», — добавил Сергей Неверов.
В рамках мероприятия председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев вручил почетные грамоты «За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в России» Федеральному автономному учреждению Министерства обороны РФ Центральный спортивный клуб Армии и лично его начальнику Артему Громову.
Начальник ЦСКА полковник Артем Громов поблагодарил дружный коллектив Государственной Думы за помощь в организации выставки 95-летия Клуба и напомнил, что к юбилею спортивного клуба приурочен еще ряд мероприятий, в том числе праздничный концерт, брендированный состав московского метрополитена и учреждение ежегодной премии «Армеец года».
«95 лет — это только начало пути ЦСКА», — добавил Артем Громов.
Также посетить выставку пришли депутаты Государственной Думы — трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов, чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
По завершении торжественной церемонии открытия выставки участники ознакомились с представленной экспозицией многолетней истории лучшего спортивного Клуба.