Семен Павличенко: «Большая часть команды не хочет работать с Демченко»

Чемпион мира Семен Павличенко в интервью «СЭ» отметил, что со стороны федерации ему никто не угрожал. Спортсмен также добавил, что его не устраивает работа тренера Альберта Демченко

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— Правда ли, что вам по ходу этого конфликта даже поступали угрозы?

— По этой ситуации — нет. Наоборот, после всех этих интервью дело начало более-менее выправляться в лучшую сторону. Со стороны федерации мне никто не угрожал.

— Еще в Пхенчхане глава национальной федерации Наталия Гарт пообещала разрешить ситуацию между вами и главным тренером. Какой-либо разговор состоялся?

— Со спортсменами разговора не было, нас никто не собирал. Хотя с Наталией Сергеевной я разговаривал на чемпионате России. После заездов просто постояли вместе, пообщались. Мне сказали, что вопрос будет урегулироваться. Мы верим, что общая встреча все-таки будет.

— Готовы ли вы к диалогу с Демченко и на каких условиях?

— Все условия мы обозначили давным-давно. Надеюсь, все так и будет. Мы просили, чтобы на главного тренера сборной как-то воздействовали. Хотя, конечно, большая часть команды не хочет работать с Демченко и выступает за его увольнение. Знаете, как механик он — хороший специалист. Но как тренер он нас не устраивает. Мы достаточно долго молчали, но сейчас уже все устали.

— Если экспертный совет Минспорта рекомендует оставить Демченко, что будет дальше?

— Не знаю, не могу залезть в голову другим людям. Все зависит от человека. Поживем — увидим. ( Антон БАБОШИН

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