«Ливерпуль» победил «Ман Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2017/18. В ответном матче 1/4 финала подопечные Юргена Клоппа победили «Манчестер Сити» — 2:1. Счет уже на 2-й минуте открыл форвард хозяев Габриэл Жезус . Во втором тайме Мохамед Салах и Роберту Фирмину забили по мячу и установили клубный рекорд по голам в одном розыгрыше еврокубка — по 8. Салах также повторил рекорд Самюэля Это'О из «Интера» по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов среди африканских футболистов.

Кроме того, «Ливерпуль» установил побил рекорд "Манчестер Юнайтед" по голам в одном розыгрыше еврокубка среди английских клубов. В сезоне-2002/03 «МЮ» забил 32 мяча в 14 играх. «Ливерпуль» уже отличиился 33 раза в 10 встречах.

Во втором тайме со скамейки запасных был удален главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардьола.

Манчестер Сити — Ливерпуль

Лига чемпионов-2017/18. Сетка