«ПСЖ» — «Монако» — 7:1, Гвардиола выиграл АПЛ — обзор выходных

Главные события выходных в одном тексте.

Дубль Жиру и камбэк «Челси»: почему этого мало

Восемь туров понадобилось Оливье Жиру, чтобы забить гол за «Челси» в Премьер-лиге. И, после всех промахов и штанг, на этот раз ему не понадобился голевой момент. Ну, это типичный Жиру. Он вышел на замену вместо Мораты: за полчаса до финального свистка в матче, в котором «Челси» не мог придумать ничего, кроме навесов. И зарешал.

Сначала он выцелил точнейший удар головой под штангу после сложного навеса Маркоса Алонсо . А на 78-й минуте после штрафного и серии отскоков ударил левой с линии штрафной — мяч как-то проскользнул мимо двух защитников. Его дубль и гол Азара принесли «Челси» победу после 0:2 за полчаса до конца игры. Отличная реакция «Челси». Отличная игра Жиру. Но не покидает ощущение, что в этом сезоне Конте не хватает форварда, менее парадоксального, чем Жиру, и менее нестабильного, чем Мората. Того, который способен просто равномерно забить 25 голов по ходу сезона. В его отсутствие зимний провал «Челси», когда Конте выясняли отношения с Моуринью, обошёлся команде слишком дорого. Минус семь до четвёртого места за пять туров до окончания сезона. Можно ли попасть в Лигу Европы и сохранить Азара? Увидим летом, если вдруг «Тоттенхэм» не развалится.

С «Тоттенхэмом» «Манчестер Сити» проснулся

Можно ли одной неделей разрушить работу девяти месяцев? Здравый смысл подсказывает, что нет. Но после разгрома от «Ливерпуля», ответного поражения от «Ливерпуля» и поражения от «Юнайтед» между ними эмоции говорили обратное. И тут подвернулся «Тоттенхэм». Вообще, календарю Гвардиолы можно только посочувствовать: четыре топ-матча за 10 дней. Только к последнему команда пришла в себя. Гвардиола опять не обошёлся без экспериментов: сыграл по сложной схеме в три с половиной защитника. Только мы успели привыкнуть к новой роли Делфа, как он вернулся в полузащиту — по крайней мере, когда его команда была с мячом. Лапорт, Уокер и Компани начинали атаки втроём, Гюндоган и Де Брёйне опускались назад, чтобы помогать. Счёт может сбить с толку, поэтому сразу надо сказать: план Почеттино был неплохим. Гостей встречали высоко. Тройка нападения — Жезус, Стерлинг и Зане — была выключена из игры с мячом. 97 касаний на троих против 104 касаний у Алли, Ламелы и Кейна . Фактически игру сделал Венсан Компани. На 22-й минуте он выдал просто невероятный пас, в стиле лучшего Бонуччи, которым вывел Габриэла Жезуса на вратаря. А через три минуты повторил его и снова вывел Жезуса на вратаря. На этот раз дело кончилось фолом и пенальти. Пенальти, кстати, не было: Льорис свалил Жезуса за пределами штрафной. Но блестящей игры Компани это не отменяет. «Тоттенхэм» ответил забавным голом Эриксена. Он получил пас от Кейна, его удар заблокировал защитник, но мяч отлетел Эриксену в колено и попал в ворота. По крайней мере, вряд ли найдутся основания переписать этот гол на Гарри Кейна. Окончательный счёт установил Стерлинг. И опять это не повод для однозначных выводов: Рахим обязан был забивать ещё раньше. Он отлично открывается и создаёт сам себе массу моментов, но его слабая реализация не всегда обходится без последствий. Неделю назад с «Ман Юнайтед» всё закончилось плохо. С «Тоттенхэмом» повезло. Впрочем, на следующий день всё это перестало иметь значение.

Моуринью сорвал Гвардиоле гольф

Моуринью после матча с «Вест Бромвичем»: «Не говорите, что наше поражение сделало „Сити“ чемпионом. Это несправедливо по отношению к ним». Спорно. Конечно, титул Гвардиоле принесли победы «Ман Сити». Но то, что титул завоёван за пять туров до конца сезона, а не за четыре, — подарок судьбы и Жозе. После сенсационного поражения главному аутсайдеру АПЛ есть всего два вопроса: как и зачем? Начнём с «как». Медленно. «МЮ» играл с аутсайдером очень, очень медленно. Гости отдали мяч, а игроки Моуринью как будто совершенно не знали, что с ним делать. Даже несмотря на штурм в концовке, по воротам Бена Фостера было нанесено всего шесть ударов из пределов штрафной. Тепловая карта «МЮ» заканчивается как раз по линии штрафной: пасы в неё просто не проходили. Конечно, у хозяев было больше моментов. Ромелу Лукаку должен был забивать дважды до перерыва и ещё раз в середине второго тайма. Все три раза спасал Фостер. Вот, собственно, и всё: был ещё удар Смоллинга во время финального навала. По ударам в створ команды равны: 4-4. В общем, огромное преимущество во владении мячом никак не коррелировало с количеством моментов. С «зачем» труднее. Накануне, после собственной победы над «Тоттенхэмом», Гвардиола сказал, что не собирается планировать что-то на случай, если вдруг соперник оступится. «Думаю, „Юнайтед“ обыграет „Вест Бромвич“. У меня будет выходной. Я собираюсь поиграть в гольф и провести время с семьёй». Что ж, это поражение Моуринью стоило Гвардиоле гольфа. Вряд ли это ответ на вопрос «зачем», но другого нет.

«Барселону» спасли тер Штеген и Коутиньо

После матча Вальверде говорил, как хорошо команда отреагировала на вылет из Лиги чемпионов. Не верьте: никак не отреагировала. «Барселона» была не похожа сама на себя. Бестолково атаковала: вплоть до навесов на Месси. Да, Лео дважды бил головой, такое тоже бывает. У «Барсы» хватало опасных атак, но у «Валенсии» было не меньше. Тер Штеген сделал три сейва в первом тайме. Правда, самый потрясающий (после удара Родриго) случился после ошибки самого тер Штегена, который подарил мяч гостям. Во втором тайме Пике вынес мяч из пустых ворот. Да, две отличные передачи Коутиньо принесли «Барсе» победу. Победу за счёт индивидуального выступления двух игроков, а не сбалансированной команды. Месяц назад, когда я написал статью о том, что «Барселона» идеальна, речь точно шла не о ставке на индивидуализм. Неприятно признавать ошибку, но приходится: с таким трудом найденный Вальверде баланс оказался удивительно быстро утрачен. Против «Валенсии» каталонцы играли не лучше, чем против «Ромы».

«Арсенал» в гостях: нет повести печальнее на свете

«Борнмут», «Суонси», «Тоттенхэм», «Брайтон», «Ньюкасл». Что объединяет все эти команды? С ними «Арсенал» играл выездные матчи в АПЛ с начала 2018 года. И всем проиграл. Пять поражений в пяти гостевых матчах. Даже у абсолютного аутсайдера, «Вест Бромвича», статистика лучше. А у Рафы Бенитеса всё налаживается. Точнее, не всё: команда остаётся недоукомплектованной по его меркам. Но четыре победы подряд вернули «Ньюкасл» в верхнюю половину таблицы. Снова набрал форму Айосе Перес , и пошли победы. У испанца в последних трёх турах три гола и две голевые передачи.

Типичный «Милан» при Гаттузо

Кажется, у нас появился ещё один тренер с собственным почерком. «Милан» мучился большую часть игры с «Наполи», как две недели назад мучился большую часть игры с «Интером». Многочисленные недостатки в позиционной обороне компенсировал безумными глазами и зверскими подкатами. А когда всего этого не хватало, в ход вступало везение. На этот раз в лице Доннаруммы, а не каркаса ворот. Всё честно: «Милан» может играть как угодно плохо, но он играет самоотверженно. Правда, результат это принесло ещё и потому, что «Наполи» в очередной раз неудачно провёл большой матч. Так «Ювентусу» борьбу за скудетто не навязать.

«Шальке» — лучший клуб в Германии среди всех остальных

Коллега Сергей Титов в ноябре назвал «Шальке» лучшей командой Германии после «Баварии». Тут я должен пошутить про его прогноз о вылете «Лестера» перед сезоном-сказкой, но не буду: Доменико Тедеско действительно очень хорош в «Шальке».

В последних восьми турах у команды семь побед. Только недавний сбой в Гамбурге ломает красивую картину, но вот в дерби удалось реабилитироваться. Самый реальный момент у «Дортмунда» — прямой удар Ройса со штрафного с дальней дистанции. В свою очередь, «Шальке» тоже не имел массы моментов, но превратил в гол ошибку Марселя Шмельцера. А в концовке погасил финальный штурм ударом Налдо со штрафного. Минимум остроты, но одна команда оказалась достаточно прагматична, чтобы извлечь из этого победу. А другая очередной сезон проводит ниже ожиданий.

«ПСЖ» скучно во Франции. Даже без Неймара

Вторая команда в турнирной таблице Франции — «Монако». Причём есть даже некоторый задел перед остальными преследователями. То есть вот он, главный конкурент «ПСЖ».

Так вот, «ПСЖ» играет с «Монако» второй раз с начала весны. В финале Кубка лиги — разгром 3:0. В матче чемпионата — унизительный разгром 7:1. Это главный конкурент. И это без Неймара. «Монако», в очередной раз собранный заново дёшево и быстро, критически зависит от пары игроков. В том числе — защитника Камиля Глика. Даже с поляком команда Леонарду Жардима иногда проваливается, а без него в центре защиты просто нет ведущего. Ошибка с искусственным офсайдом, два проигранных воздуха, проспанный забег Ло Чельсо — вот рецепт счёта 4:0 к концу первого тайма. А во втором парижане пошли на вторую сотню голов в чемпионате. Конечно, в этом отдельно взятом матче всё совпало одновременно. Провальный матч «Монако» наслоился на жуткий нефарт в эпизоде с Фалькао, пару неоднозначных судейских решений и аномально высокую реализацию. «ПСЖ» забил семь голов с семи ударов в створ. Так не бывает. Но даже с поправкой на эти обстоятельства разница в классе тянет на разгром. Возможно, на деньги от Мбаппе летом «Монако» построит что-то более прочное. А «ПСЖ» по-прежнему просто не с кем играть.

Милинкович-Савич чуть не забил лучший гол сезона

«Рома» — «Лацио», 94-я минута. Старый добрый итальянский футбол: 0:0, удаление, закрытая тактическая схватка, в которой главное — не проиграть. В добавленное время «Рома» устроила такой как бы осторожный навал: немногочисленный, но яростный. Нанесла три опасных удара по воротам в течение одной минуты. И вот вынос. Недалеко: на Милинкович-Савича, который стоит перед центральный кругом. Перед ним — только соперники и судья, который уже поднёс свисток ко рту. И где-то далеко — ворота. И Милинкович-Савич ударил. Посмотрите. Крутейший кручёный удар оказался неточным на 10 сантиметров: мяч ударился о газон, напугал Алисона и пролетел совсем рядом с девяткой. Вау.