Лига чемпионов. 1/4 финала. «Рома» обыграла «Барселону»

Коротко и важно.

— Основная камера трансляции в Риме из 1998. Она расположена так низко, что первые 10 минут матча хотелось зайти в настройки и поменять камеру — только это не FIFA. — Самуэль Юмтити должен как можно скорее определиться со своим будущим. У парня отступные всего 60 миллионов и огромный интерес от « Манчестер Юнайтед ». В последних матчах француз регулярно допускает ошибки — из-за его инфантильности «Барселона» пропустила первый гол.

— Сэр Алекс приехал на футбол в Рим, хотя в Манчестере тоже был матч. Чувствовал, где больше шансов на камбэк? — Эрнесто Вальверде выпустил на правый фланг Сержи Роберто и Нельсона Семеду — сразу двух защитников. Это не помогло, Александар Коларов стал самым ярким игроком первого тайма. — В итоге третьим игроком справа играл Лионель Месси . Это был единственный способ получить мяч в первом тайме.

— В неудачных играх Вальверде делает замены либо сразу в перерыве, либо после 60-й минуты. Против «Ромы» замен не было больше часа. Не знал, что делать? — Получив шанс на очередной штрафной, Месси крутил мяч в руках секунд 10. Потом столько же устанавливал его на газоне.

— Арбитр Клеман Тюрпен — красавчик. Когда Фасио пытался протестовать получение желтой карточки, французский судья увел его в сторону и с диким взглядом наорал. Даже ошибаться с такой уверенностью — талант. — За первый тайм «Барселона» нанесла 1 удар из пределов штрафной. Провал. — За первый тайм Жорди Альба ни разу не подключился в атаку в чужую штрафную. Лучшая связка «Барселоны» — Месси и Альба — была разрушена.

— Флоренци умудрился выглядеть клоуном на фоне Жорди Альбы. Потерять мяч и рухнуть на газон он легкого прикосновения — вообще-то фишка защитника каталонцев.

— Суарес после борьбы с Жесусом симулировал еще смешнее Флоренци.