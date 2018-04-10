«Рома» — «Барселона». Безумный твит римлян

Пресс-служба «Ромы» эмоционально отреагировала на третий гол римлян в ответном матче 1/4 финала против «Барселоны» (3:0). «Рома» смогла отыграться после разгрома в первой игре (1:4) и одержала победу за счет гола на выезде.

В твите, посвященном третьему голу, вместо осмысленной фразы был написан набор символов, демонстрирующий весь спектр эмоций поклонников «Ромы».

DAJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEeifefefbejfwjofnwjfnwjfbrufbwfubweufbewfuewbewbfwejfwjlfjfwfjlwfjbfjwfbwjfbwjofwjfnewjofnewjofnwjfnweAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! #RomaBarca 3⃣-0⃣#ASRoma #UCL — AS Roma (@OfficialASRoma) 10 апреля 2018 г.

Рома — Барселона