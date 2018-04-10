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Пекин сожалеет, что проект РФ о расследовании химатак не поддержан в СБ ООН
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Пекин сожалеет, что проект РФ о расследовании химатак не поддержан в СБ ООН 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: Российская Газета
Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Ву Хайтао выразил сожаление, что в СБ ООН не был принят российский проект резолюции по расследованию предполагаемой химатаки в Сирии. По мнению китайского дипломата, проект гарантировал беспристрастность процедур и сбора доказательств.
"Проект резолюции предусматривал создание нового механизма расследований для установления фактов и правды, — передает РИА Новости слова китайского дипломата. — Он предлагал улучшенные методы работы по сравнению с предыдущим механизмом расследования, конкретные меры по тщательному расследованию на месте (событий) и гарантировал беспристрастность процедур и сбора доказательств".
Напомним, что предложенный РФ проект не получил нужного числа голосов в ходе голосования в СБ ООН.
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