Пекин сожалеет, что проект РФ о расследовании химатак не поддержан в СБ ООН

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Ву Хайтао выразил сожаление, что в СБ ООН не был принят российский проект резолюции по расследованию предполагаемой химатаки в Сирии. По мнению китайского дипломата, проект гарантировал беспристрастность процедур и сбора доказательств. "Проект резолюции предусматривал создание нового механизма расследований для установления фактов и правды, — передает РИА Новости слова китайского дипломата. — Он предлагал улучшенные методы работы по сравнению с предыдущим механизмом расследования, конкретные меры по тщательному расследованию на месте (событий) и гарантировал беспристрастность процедур и сбора доказательств". Напомним, что предложенный РФ проект не получил нужного числа голосов в ходе голосования в СБ ООН.