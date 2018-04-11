Буффон, Касильяс, Рибери и Роббен могут больше не сыграть в Лиге чемпионов

Вы будете рыдать, как школьницы, если это произойдёт.

Мир охватило всеобщее уныние. Радуются только те, кто на дух не переносит «Барсу». И дело даже не в вылете каталонского клуба: здесь хотя бы есть повод восхититься римской командой. Повод для всеобщей грусти более очевиден, и он не про клубные предпочтения. Европейская публика, возможно, потеряла Андреаса Иньесту. Как минимум, в ЛЧ. Велика вероятность, что вчера он сыграл свой последний матч в главном клубном турнире Европы.

И пока все целый день обсуждают каталонского полузащитника, мы ещё раз внимательно прошлись по участникам плей-офф. И обнаружили, что всё куда более печально. В Лиге чемпионов намечается уход целого ряда звёздных футболистов. С кем-то это произойдёт точно, с другими вероятность меньше, но каждый из этих спортсменов: а) в возрасте (34+); б) до сих пор не продлил контракт с клубом (т.е. он истекает уже в июне).

В общем, соберитесь с силами и пробежитесь по этим фамилиям.

Икер Касильяс, «Порту»

Возраст: 36 лет Результат в этом сезоне ЛЧ: вылет от «Ливерпуля» в 1/8 финала (0:5, 0:0) Легенда мадридского «Реала» и испанской сборной уже не является стопроцентным игроком основы в португальском клубе. Да, в последних играх он регулярно выходит в старте, но ещё зимой частенько оказывался на скамейке. Вот и матч с «Ливерпулем», где его команды пропустила пять мячей, он провёл там. Наблюдал со стороны, так сказать. Зато вышел на поле в ответном матче и сохранил ворота «сухими». Кажется, это и останется его последним «достижением» в ЛЧ. По слухам, летом голкипер хочет перейти в «Чикаго Файр» из MLS.

Возраст: 36 лет Результат в этом сезоне ЛЧ: 1/4 финала (продолжает выступление) Уход Барцальи пока совсем не очевиден, но контракт с «Юве» всё ещё не продлён. Со сборной Италии Андре уже покончил, но в клубе пока — важный игрок. Уже через месяц итальянцу исполнится 37 лет: в таком возрасте тянуть топ-уровень крайне тяжело. Тем не менее, в этом сезоне он часто играет в основе: в одной только ЛЧ набирается восемь игр. Значит, пока тянет. Будет ли тянуть через каких-то несколько месяцев — пока не уверен даже сам «Ювентус». Кстати, сегодняшний матч с «Реалом» Барцальи пропустит. Так что есть основания полагать, что с Лигой он уже простился.

Возраст: 35 лет, 34 года Результат в этом сезоне ЛЧ: 1/4 финала (продолжает выступление) В контексте нового контракта есть смысл рассматривать этих футболистов в дуэте. Так поступал даже Румменигге, председатель правления «Баварии». «Клуб ведёт переговоры о продлении контрактов», «Бавария» близка к подписанию договоров», «стороны решили вернуться к переговорам в апреле»: подобными заголовками нас кормят уже очень давно. Но очевидно, что в этих переговорах всё-таки есть разногласия. Иначе с чего бы им так затягиваться? По последней версии Румменигге, «вряд ли что-либо помешает продлению их контрактов с клубом». Время побыть скептиком и рассмотреть все варианты: наше дело — предупредить.

Возраст: 36 лет Результат в этом сезоне ЛЧ: вылет от «Севильи» в 1/8 финала (0:0, 1:2)

С этим англичанином, к горечи фанов «Юнайтед», уже всё понятно. Моуринью давно даёт понять, что Кэррик не молодеет. Майклу долго намекать не пришлось. Приняв правду, какая она есть, он объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Кэррик и в этом сезоне почти не играет: осенью у него была операция на сердце и восстановление, а сейчас он привыкает к месту рядом с главным тренером. Со следующего сезона Майкл станет ассистентом Жозе. Так что ждите: он ещё вернётся в ЛЧ. Теперь в роли тренера!

Яя Туре, «Манчестер Сити»

Возраст: 34 года Результат в этом сезоне ЛЧ: вылет от «Ливерпуля» в 1/4 финала (0:3, 1:2) Ивуариец на пару с Клаудио Браво — самые возрастные игроки «Сити». В случае с Яя это особенно плохая характеристика. Слишком уж усердно Гвардиола обновляет и омолаживает состав в последние годы. Туре пока в команде, но уже не играет в ней былой роли. В этом сезоне он окончательно превратился в игрока скамейки, сыграв всего в нескольких матчах за основу. Учитывая то, с каким усердием работает в прессе его агент Дмитрий Селюк , есть подозрения, что Туре в Манчестере не задержится. И совсем не факт, что следующий клуб станет командой уровня ЛЧ.

Возраст: 40 лет Результат в этом сезоне ЛЧ: 1/4 финала (продолжает выступление)

Великий Джиджи… Сколько нервов он забрал у фанатов футбола ещё в прошлом сезоне ЛЧ, когда так и не смог впервые выиграть этот трофей. В том финале многие болели даже не за «Юве»: то была обида за Буффона. Примерно, как с «Оскаром» Ди Каприо. «Уж он-то заслужил!». Лео в итоге забрал свою статуэтку, а вот Буффон проиграл. И ведь потом ещё были слёзы голкипера после вылета сборной Италии в стыках к ЧМ-2018.

Буффон уже не в первый раз говорит о «последних матчах». Так он сказал и о грядущем матче против «Реала». Но ведь когда-то это и впрямь должно произойти. Неужели сегодня? Держитесь, если так.