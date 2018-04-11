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Каталонский журналист: вылету «Барселоны» из ЛЧ нет объяснений, это дурной сон
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Каталонский журналист: вылету «Барселоны» из ЛЧ нет объяснений, это дурной сон 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Каталонский журналист Доменек поделился мыслями о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Ромой» в 1/4 финала турнира.
«Ничего не понимаю. Такое чувство, что всё вокруг рушится, и ты говоришь: «Как такое может быть? Что с ними случилось?». Этому нет объяснений, у меня — точно. Пропустили первый гол, потом всё шло ко второму пропущенному — так и получилось, и третий пропущенный мяч тоже казался неотвратимым. Не понимаю. Борешься весь сезон, а в конце — это. Дурной сон. Мы были рядом, до титула — рукой подать. Я очень сильно переживаю, очень сильно. Мне очень жаль. Знаю, что сейчас болельщики ждут объяснений произошедшему, но сегодня я их дать не смогу.
Можно сказать, что Вальверде весь сезон был плох, но как же игроки? От Месси я ждал большего. Пике старается, но привозит пенальти. Тер Штеген спасает. Не хочу ни на кого показывать пальцем. Я своими глазами видел, как «Рома» играла на стадионе «Барселоны», видел, что это за команда. А теперь такое происходит в Риме. Это непозволительно. Опять проваливаемся в Лиге чемпионов. Что случилось? Что могло пойти не так? Сначала в Турине, теперь в Риме. Это жестокий удар — опять ждать новый сезон и довольствоваться успехами в чемпионате и Кубке. Дерьмо», — сказал Доменек в эфире El Chiringuito de Jugones.
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