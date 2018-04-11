«Рома» — «Барселона». Тотти все знал. Фото

В соцсетях набирает популярность фотография легенды «Ромы» Франческо Тотти с жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. В ходе церемонии 24 августа 2017 года в Монако экс-форвард «волков» вытягивал по очереди все команды. Когда дошла очередь назвать «Барселону», итальянец ухмыльнулся и расплылся в улыбке.

После четвертьфинала Лиги чемпионов тот снимок приобрел новый смысл. Проиграв 1:4 на «Камп Ноу», «Рома» разгромила «Барселону» на «Стадио Олимпико» — 3:0, сенсационно выбив одного из фаворита турнира и выйдя в полуфинал.

Рома — Барселона

Результаты и календарь матчей плей-офф Лиги чемпионов