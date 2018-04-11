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Президент «Барселоны» извинился перед болельщиками за вылет из Лиги чемпионов
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Президент «Барселоны» извинился перед болельщиками за вылет из Лиги чемпионов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу извинился перед болельщиками клуба за вылет из Лиги чемпионов после разгромного поражения от «Ромы» в ответном четвертьфинальном матче, сообщает "Советский спорт".
"Я приношу свои извинения болельщикам команды в связи с тем, что мы не смогли выйти в полуфинал", — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.
В первом матче «Барселона» одержала домашнюю победу со счетом 4:1, однако в ответной игре каталонский клуб пропустил три безответных мяча.
"В то же время поздравляю «Рому». Это очень печальный день. «Рома» играла лучше, она превосходила нас на каждом участке поля. Мы все мечтали о выходе в следующий раунд. Сочувствую нашим болельщикам со всего мира", — добавил Бартомеу.
Встреча между «Ромой» и «Барселоной», которая прошла в столице Италии, завершилась с разгромным счетом 3:0.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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