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Джеко: «Никогда не видел, чтобы у „Барселоны“ было столько проблем»
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Джеко: «Никогда не видел, чтобы у „Барселоны“ было столько проблем» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко высоко оценил свою команду после победы над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов.
”Мы доказали, что можем играть с кем угодно, ведь «Барселона» такая сильная команда. Мы забили им три гола и могли забить больше. Никогда не видел, чтобы у них было столько проблем. Мы постоянно на них давили с первой минуты.
Мы все верили, хоть наши шансы и оценивали в 5%. Мы знали, что будет трудно выиграть 3:0, но сделали это так роскошно, что полностью заслужили место в полуфинале", — цитирует Джеко Football-Italia.
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