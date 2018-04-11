Джеко: «Никогда не видел, чтобы у „Барселоны“ было столько проблем»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко высоко оценил свою команду после победы над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов.

”Мы доказали, что можем играть с кем угодно, ведь «Барселона» такая сильная команда. Мы забили им три гола и могли забить больше. Никогда не видел, чтобы у них было столько проблем. Мы постоянно на них давили с первой минуты.

Мы все верили, хоть наши шансы и оценивали в 5%. Мы знали, что будет трудно выиграть 3:0, но сделали это так роскошно, что полностью заслужили место в полуфинале", — цитирует Джеко Football-Italia.