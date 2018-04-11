Дзюба порадовался вылету «Барсы». Он болеет за «Реал» 

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба порадовался вылету «Барселоны» из Лиги чемпионов. Каталонцы по сумме двух игр уступили «Роме» (4:1, 0:3).
"Возить «Барсу». Halla Madrid" — написал Дзюба в «сториз» Инстаграма, допустив ошибку в слове «Hala» ("вперед").
Дзюба также не упустил возможность подколоть бывшего одноклубника Александра Кокорина. Форвард "Зенита", восстанавливающийся после разрыва крестообразных связок, посетил игру.
"Заманили неплохо", — написал Дзюба в адрес Кокорина.
Рома — Барселона