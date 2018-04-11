Тренер «Барселоны» назвал болезненным поражение от «Ромы» в четвертьфинале Лиги чемпионов

ТАСС , 11 апреля. Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде назвал болезненным поражение от итальянской «Ромы» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций

Во вторник «Барселона» в гостях проиграла «Роме» со счетом 0:3. Первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 4:1. За счет мяча, забитого на чужом поле, в следующий раунд прошла «Рома».

"Когда вы проигрываете таким образом, это всегда тяжело, но соперник был очень силен с первой и до последней минуты, — сказал Вальверде. — Они оказывали высокое давление на нас, это затрудняло нашу игру, мы не смогли преодолеть их прессинг. Это был плохой день для нас. Правда в том, что они были хороши, а мы — нет".

"Это болезненное поражение, без вопросов, у всех нас было желание выиграть, но в конце осталась только одна команда. Мы остались вне турнира, но мы должны пережить эти несколько тяжелых дней", — добавил главный тренер «Барселоны».

Соперник «Ромы» по 1/2 финала определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу. Еще одним полуфиналистом стал английский «Ливерпуль».