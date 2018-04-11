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Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити» нужно психологически восстановиться после этого поражения"
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Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити» нужно психологически восстановиться после этого поражения" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что его команде надо психологически восстановиться после поражения от «Ливерпуля» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Клуб из Манчестера уступил дома 1:2, а в гостях проиграл 0:3.
— Мы провели отличные 10 месяцев. Теперь нам нужно психологически восстановиться, чтобы успешно провести оставшиеся шесть матчей, — цитирует BBC Гвардьолу. — За эти 10 месяцев мы одержали множество прекрасных побед. А «Ливерпуль» я поздравляю с победой. Надеюсь, они достойно представят Англию на полуфинальной стадии.
Манчестер Сити — Ливерпуль
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