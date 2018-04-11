Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити» нужно психологически восстановиться после этого поражения"

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что его команде надо психологически восстановиться после поражения от «Ливерпуля» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Клуб из Манчестера уступил дома 1:2, а в гостях проиграл 0:3.

— Мы провели отличные 10 месяцев. Теперь нам нужно психологически восстановиться, чтобы успешно провести оставшиеся шесть матчей, — цитирует BBC Гвардьолу. — За эти 10 месяцев мы одержали множество прекрасных побед. А «Ливерпуль» я поздравляю с победой. Надеюсь, они достойно представят Англию на полуфинальной стадии.

Манчестер Сити — Ливерпуль