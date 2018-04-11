Даниэле Де Росси: «Не думаю, что полуфинал — максимум „Ромы“

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси дал понять, что команда не теряла надежду пройти «Барселону» в Лиге чемпионов после поражения 1:4 в первом матче 1/4 финала. В ответной игре римляне выиграли 3:0 и пробились в полуфинал.

— Это триумф для любой команды, но особенно для нас, после наших неудач в Европе это действительно невероятно, — цитирует Football Italia Де Росси. — Нам нужно сделать еще один шаг. Не думаю, что полуфинал — наш максимум.

Мы знали, что будет сложно, но в нас теплилась вера. Первый матч показал, что «Барса» очень сильна, но не так, как несколько лет назад. Мы забили два автогола, были спорные моменты.

Рома — Барселона