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Даниэле Де Росси: «Не думаю, что полуфинал — максимум „Ромы“
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Даниэле Де Росси: «Не думаю, что полуфинал — максимум „Ромы“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси дал понять, что команда не теряла надежду пройти «Барселону» в Лиге чемпионов после поражения 1:4 в первом матче 1/4 финала. В ответной игре римляне выиграли 3:0 и пробились в полуфинал.
— Это триумф для любой команды, но особенно для нас, после наших неудач в Европе это действительно невероятно, — цитирует Football Italia Де Росси. — Нам нужно сделать еще один шаг. Не думаю, что полуфинал — наш максимум.
Мы знали, что будет сложно, но в нас теплилась вера. Первый матч показал, что «Барса» очень сильна, но не так, как несколько лет назад. Мы забили два автогола, были спорные моменты.
Рома — Барселона
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