Даниэле Де Росси: Вся заслуга принадлежит Ди Франческо

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) на «Стадио Олимпико», которая вывела команду в полуфинал Лиги чемпионов.

«Это было бы триумфом для любой команды, но особенно для нас, — приводит Football Italia слова Де Росси. — Это по-настоящему невероятно.

Теперь нам нужно сделать следующий шаг, а не думать о том, что мы в полуфинале и достигли своего максимума. Я не верю, что он у нас есть.

Мы понимали, что будет трудно, но все равно сохраняли веру. Первый матч показал, какая у «Барселоны» классная команда, но все-таки не такая, как несколько лет тому назад. Два гола мы забили себе сами, было еще несколько сомнительных моментов, так что мы знали, что счет 4:1 не отражал разницу в классе.

Тогда мы были далеки от того, чтобы выиграть 3:0 и не пропустить дома. Теперь же вся заслуга принадлежит тренеру (Эусебио Ди Франческо). Это он придумал такую расстановку два дня назад, вложил ее в наши головы. И все сработало замечательно».

Напомним, в первом матче на в Барселоне «Рома» проиграла со счетом 1:4. Таким образом, за счет гола на чужом поле итальянцы вышли в полуфинал.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча