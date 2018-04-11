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Даниэле Де Росси: Вся заслуга принадлежит Ди Франческо
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Даниэле Де Росси: Вся заслуга принадлежит Ди Франческо 

Советский спорт 1 час назад
Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) на «Стадио Олимпико», которая вывела команду в полуфинал Лиги чемпионов.
«Это было бы триумфом для любой команды, но особенно для нас, — приводит Football Italia слова Де Росси. — Это по-настоящему невероятно.
Теперь нам нужно сделать следующий шаг, а не думать о том, что мы в полуфинале и достигли своего максимума. Я не верю, что он у нас есть.
Мы понимали, что будет трудно, но все равно сохраняли веру. Первый матч показал, какая у «Барселоны» классная команда, но все-таки не такая, как несколько лет тому назад. Два гола мы забили себе сами, было еще несколько сомнительных моментов, так что мы знали, что счет 4:1 не отражал разницу в классе.
Тогда мы были далеки от того, чтобы выиграть 3:0 и не пропустить дома. Теперь же вся заслуга принадлежит тренеру (Эусебио Ди Франческо). Это он придумал такую расстановку два дня назад, вложил ее в наши головы. И все сработало замечательно».
Напомним, в первом матче на в Барселоне «Рома» проиграла со счетом 1:4. Таким образом, за счет гола на чужом поле итальянцы вышли в полуфинал.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
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