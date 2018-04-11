Пол: «Судья справедливо не назначал пенальти, но гол Сане должен был засчитать» 

Известный английский судья Грэм Пол заявил, что судья Матео Лаос ошибся, не засчитав гол Лероя Сане в ворота «Ливерпуля» в игре Лиги чемпионов. В то же время Пол счел несправедливыми несколько требования «Манчестер Сити» назначить пенальти в ворота «красных» в разных эпизодах.
”Манчестер Сити” стал жертвой плохих судейских решений в трех матчах подряд. Эти игры определили их сезон. Во вторник на «Этихаде» дело было в комбинации испанского судьи Матео Лаоса и его помощника Пау Девиса, допустившего ошибку, которая сильно повлияла на матч.
При голе Сане мяч отлетел от Джеймса Милнера. Понимаю, что ассистент мог подумать, что по мячу ударил Габриэл Жезус, но Лаос со своей позиции должен был принять решение и засчитать гол.
Лаос хорошо начал матч и справедливо отмел протест Вирджила ван Дейка при голе — там не было фола. Он также справедливо три раза не обратил внимания на требования «Сити» назначить пенальти", — цитирует Пола Daily Mail.