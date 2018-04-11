Пол: «Судья справедливо не назначал пенальти, но гол Сане должен был засчитать»

Известный английский судья Грэм Пол заявил, что судья Матео Лаос ошибся, не засчитав гол Лероя Сане в ворота «Ливерпуля» в игре Лиги чемпионов. В то же время Пол счел несправедливыми несколько требования «Манчестер Сити» назначить пенальти в ворота «красных» в разных эпизодах.

”Манчестер Сити” стал жертвой плохих судейских решений в трех матчах подряд. Эти игры определили их сезон. Во вторник на «Этихаде» дело было в комбинации испанского судьи Матео Лаоса и его помощника Пау Девиса, допустившего ошибку, которая сильно повлияла на матч.

При голе Сане мяч отлетел от Джеймса Милнера . Понимаю, что ассистент мог подумать, что по мячу ударил Габриэл Жезус , но Лаос со своей позиции должен был принять решение и засчитать гол.

Лаос хорошо начал матч и справедливо отмел протест Вирджила ван Дейка при голе — там не было фола. Он также справедливо три раза не обратил внимания на требования «Сити» назначить пенальти", — цитирует Пола Daily Mail.