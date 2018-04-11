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​Де Росси: «Это самый счастливый день в моей карьере»
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​Де Росси: «Это самый счастливый день в моей карьере» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси считает, что его клуб ещё не сказал последнее слово, обыграв в четвертьфинале «Барселону».
"Мы знали, что будет трудно, но также понимали, что счёт не должен был быть 1:4, ведь мы забили в свои ворота дважды, — отметил де Росси в интервью Sport Mediaset. — Мы преодолели долгий путь до победных 3:0, и я хотел бы отметить нашего тренера, который придумал такую расстановку два дня назад, вбил её в наши головы, и это сотворило чудо. Это один из счастливейших дней в моей карьере".
По итогам двухматчевого противостояния, «Рома» впервые за 34 года прошла в полуфинал самого престижного клубного турнира.
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