Клопп: Мы прошли сквозь бурю и заслужили место в полуфинале

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Манчестер Сити» (2:1).

«Ребята нашли решение во втором тайме. У нас до перерыва было два-три момента, так что мне и парням было легко увидеть развитие игры. Мы прошли сквозь бурю.

Мы полностью заслужили место в полуфинале. Мы забили пять голов «Сити», а пропустили — только один. Обычно такое просто невозможно.

"Сити" рискнул со своим составом, но я всегда знал, что мы можем забить гол-два. Во втором тайме нам нужно было действовать компактнее, лучше действовать на подборе и показывать более качественный футбол. И нам это удалось.