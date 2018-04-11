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Клопп: Мы прошли сквозь бурю и заслужили место в полуфинале
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Клопп: Мы прошли сквозь бурю и заслужили место в полуфинале 

LiveSport.Ru 58 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Манчестер Сити» (2:1).
«Ребята нашли решение во втором тайме. У нас до перерыва было два-три момента, так что мне и парням было легко увидеть развитие игры. Мы прошли сквозь бурю.
Мы полностью заслужили место в полуфинале. Мы забили пять голов «Сити», а пропустили — только один. Обычно такое просто невозможно.
"Сити" рискнул со своим составом, но я всегда знал, что мы можем забить гол-два. Во втором тайме нам нужно было действовать компактнее, лучше действовать на подборе и показывать более качественный футбол. И нам это удалось.
Садьо Мане был великолепен. Сегодня его день рождения, и мы сделали ему идеальный подарок. Бобби [Фирмино] и Садьо отлично поработали на флангах. Они сыграли просто блестяще», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
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