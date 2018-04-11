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Клопп: «Гвардиола рискнул всем, это было его решение, оно могло оказаться правильным»
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Клопп: «Гвардиола рискнул всем, это было его решение, оно могло оказаться правильным» 

SPORT24.ru 56 минут назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» 2:1 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Мерсисайдцы обыграли манкунианцев по сумме двух встреч с общим счетом 5:1.
«С самого начала пришлось трудно. Мы на тарелке преподнесли сопернику момент, который они реализовали. Я ожидал чего-то подобного, но реакция команды мне понравилась. Соперник рискнул всем, нам же нужна была дисциплина и надежная игра в обороне. В перерыве я был не слишком счастлив.
Гвардиола рискнул всем, и это было его решение, которое могло оказаться абсолютно правильным, о чем легко говорить сейчас. Они могли забить 2-3 мяча в первом тайме. Мы хорошо оборонялись. «Ливерпуль» провел не лучший матч, но заслужил то, чего добился в конце», — сказал Клопп в эфире BT Sport.
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