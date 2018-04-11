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​Бартомеу: «Мне очень жаль»
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​Бартомеу: «Мне очень жаль» 

Евро-футбол.Ру 54 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу признал, что чрезвычайно разочарован вылетом его команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
"Мне очень жаль, но «Рома» была лучшей командой на поле", — заявил Бартомеу в эфире TV3. «Рома» верила в успех, и наглядно продемонстрировала — если вы боритесь до конца, то можете достичь поставленных целей".
"Да, это поражение задевает нас, но у нас есть ряд важных матчей. Мы каждый год боремся за выигрыш всех трофеев. Этим вечером нам победить не удалось".
"Рома" совершила камбэк с 1:4, забив «Барселоне» в ответном матче 1/4 финала три безответных мяча.
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