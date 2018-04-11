Тренер «Ромы»: «Конечно, теперь мы должны поверить в финал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо после ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0) отметил, что команда не должна останавливаться на достигнутом. По его словам, игроки должны каждый раз поднимать планку выше.

— Сила этой команды в том, что мы смотрим вперед, а не назад, — приводит Football Italia слова Ди Франческо. — Теперь нам предстоит сыграть в дерби в воскресенье. У нас не очень хорошее выступление в чемпионате, и мы только сегодня пожинаем плоды своей тяжелой работы.

Конечно, теперь мы должны верить в финал Лиги чемпионов. Почему нет? Мы зашли очень далеко, и никто этого не ожидал. Конечно, мы должны каждый раз поднимать планку. Я не хочу, чтобы игроки почивали на лаврах или думали, что теперь все неважно. Нужно понимать, что мы всегда можем добиться большего.

Рома — Барселона